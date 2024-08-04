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В Україну повертається спека до +40. Синоптик назвала дату піка

Україна, Неділя 04 серпня 2024 12:25
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В Україну повертається спека до +40. Синоптик назвала дату піка Фото: спека в Україну повернеться 13-14 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За тиждень Україну накриє нова хвиля спеки. До середини серпня температура може піднятися аж до +40 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

За попредніми даними, в Україну через тиждень, орієнтовно з 13-14 серпня, повернеться сильна спека.

"Температура повітря може досягати +32...+37 градусів, подекуди вище", - розповіла синоптик.

За даними Діденко, на 15 серпня прогнозується до +40 градусів (див. карту, - ред).

"Послаблення спеки, за попередніми знову ж прогнозами, з 19-го серпня", - констатувала вона.

В Україну повертається спека до +40. Синоптик назвала дату піка

15 серпня в Україні очікується +40 градусів спеки (t.me/PohodaNatalka)

Спека в Україні

Декілька тижнів тому в Україні досить тривалий час стояла спека. Тоді синоптики, прогнозуючи її невеликий спад, попереджали, що "похолодання" буде недовгим.

Варто зазначити, що попередня хвиля спеки стала по-справжньому рекордною. Наприклад, у Києві кілька днів поспіль фіксувалися максимуми температури. Так, 17 липня максимальна температура повітря в Києві виявилася найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала +35,6 градусів тепла. Попередній рекордний показник 2016 року був перевищений на +0,2 градусів.

Додамо, що спека позначалася негативно на ситуації в енергосистемі. Довелося вводити графіки відключень. Щойно спека спала, енергетики скасували обмеження.

На даний момент енергетики не дають прогнозів, чи доведеться повернутися до графіків відключень світла в Україні, якщо нова хвиля спеки знову накриє країну.

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