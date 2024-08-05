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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Понеділок 05 серпня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики розповіли про погоду 5 серпня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 5 серпня, в Україні в деяких областях можливі дощі із грозами. Температура підніметься до 30°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. У східних, більшості південних, вдень і в західних областях дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 22-27°, у західних областях 19-24°; у південній частині вдень 25-30°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 22-27°, по Києву вдень 24-26°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 5 серпня (facebook.com/UkrHMC)

Спека в Україні

Кілька тижнів назад синоптики попереджали, що хвиля рекордної спеки, яка фіксувалася в Україні в липні, не буде єдиною.

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що нова хвиля спеки очікується в Україні до середини серпня. Причому її пік припаде на 15 серпня.

Нагадаємо, 22 липня дослідники зафіксували найвищу в історії середньодобову температуру повітря. Тоді глобальна температура на поверхні Землі досягла позначки в 17,15 градуса за Цельсієм.

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