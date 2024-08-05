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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Понедельник 05 августа 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики рассказали о погоде 5 августа в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 5 августа, в Украине в некоторых областях вероятны дожди с грозами. Температура поднимется до 30°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. В восточных, большинстве южных, днем ​​и в западных областях дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, на западе страны юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем ​​22-27°, в западных областях 19-24°; в южной части днем ​​25-30°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области днем ​​22-27°, по Киеву днем ​​24-26°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 5 августа (facebook.com/UkrHMС)

Жара в Украине

Несколько недель назаад синоптики предупреждали, что волна рекордного зноя, которая фиксировалась в Украине в июле, не будет единственной.

Синоптик Наталка Диденко рассказала, что новая волна жары ожидается в Украине к середине августа. Причем, ее пик припадет на 15 августа.

Напомним, 22 июля исследователи зафиксировали наивысшую в истории среднесуточную температуру воздуха. Тогда глобальная температура на поверхности Земли достигла отметки в 17,15 градуса по Цельсию.

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