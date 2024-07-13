Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні

Починаючи з понеділка, 8 липня, синоптики попереджали про рекордну спеку. Повідомлялося, що температура підніметься до рекордних 40° і вище.

Наприклад, на 12 липня синоптики прогнозували до 42°, на півдні. У Києві спека встановила вже кілька рекордів.

Раніше РБК-Україна розповідало, як спека ускладнює життя українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.