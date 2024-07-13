Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 13 июля, в Украине будет продолжаться жара, до 41°. Правда, на западе вечером может пройти дождь с грозой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
"Сухая жаркая погода, лишь вечером на крайнем западе страны местами кратковременный дождь, гроза", - говорится в сообщении.
Днем сильная жара 35-39°; в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара 40-41°; в Карпатах и на востоке днем 30-34°.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
13 июля сухая жаркая погода - по области днем сильная жара 35-39°, в Киеве температура днем 35-37°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Погода в Украине 13 июля (facebook.com/UkrHMC)
Начиная с понедельника, 8 июля, синоптики предупреждали о рекордной жаре . Сообщалось, что температура поднимется до рекордных 40° и выше.
Например, на 12 июля синоптики прогнозировали до 42°, на юге. В Киеве жара установила уже несколько рекордов.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как жара усложняет жизнь украинцев.
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