Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине

Начиная с понедельника, 8 июля, синоптики предупреждали о рекордной жаре . Сообщалось, что температура поднимется до рекордных 40° и выше.

Например, на 12 июля синоптики прогнозировали до 42°, на юге. В Киеве жара установила уже несколько рекордов.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как жара усложняет жизнь украинцев.

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