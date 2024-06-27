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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Четвер 27 червня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики дали прогноз в Україні на 27 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 27 червня, в Україні буде без дощів. Але короткочасні опади ймовірні в декількох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах, вночі також і на крайньому сході країни короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 25-30°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 25-30°;у Києві вдень 27-29°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 27 червня (facebook.com/UkrHMC)

Аномалії природи

У природі не рідкісні аномалії, пов'язані з погодою. Наприклад, нещодавно потужний снігопад в Аргентині призвів до суттєвих ускладнень життя цілої країни.

Навпаки літня спека охопила частину Європи. За словами метеоролога та синоптика Наталки Діденко, йдеться, зокрема, про Балкани та Італію.

Крім того, раніше РБК-Україна писало про три місця, де практично немає дощів, на відміну від України. Так, нещодавно через негоду в Україні без світла залишилося понад 500 населених пунктів.

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