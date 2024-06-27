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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Четверг 27 июня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики дали прогноз в Украине на 27 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 27 июня, в Украине будет без дождей. Но кратковременные осадки вероятны в нескольких регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Без осадков, только на Закарпатье и в Карпатах, ночью также и на крайнем востоке страны кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем ​​25-30°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем ​​25-30°; в Киеве днем ​​27-29°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 27 июня (facebook.com/UkrHMC)

Аномалии природы

В природе не редки аномалии, связанные с погодой. Например, недавно мощный снегопад в Аргентине привел к существенным осложнениям жизни целой страны.

Впротивовес летняя жара охватила часть Европы. По словам метеоролога и синоптика Наталки Диденко, речь идет, в частности, о Балканах и Италии.

Кроме того, ранее РБК-Украина писало про три места, где практически нет дождей, в отличие от Украины. Так, недавно из-за непогоды в Украине без света остались более 500 населенных пунктов.

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