В Україні через негоду без світла залишилися понад півтисячі населених пунктів

Україну накрили зливи та грози. На 23 червня без світла з цієї причини залишилося 500 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго .

"На ранок (23 червня, - ред) через грозу залишаються знеструмленими понад 500 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними енергетиків, 22 червня з цієї причини сталися численні відключення у мережах операторів систем розподілу. Зокрема, у Львівській області вимикалися повітряні лінії та підстанції обленерго.

Також зранку 23 червня грозовий фронт проходив через Чернівецьку область. Вимикалась повітряна лінія та підстанції обленерго. Знеструмлювалися побутові споживачі, усіх заживлено.

"Через грозу сьогодні вранці у західному регіоні вимкнулась високовольтна повітряна лінія оператора системи передачі. Її включили в роботу. Однак це відключення призвело до перевантаження внутрішніх перетинів електромережі України. Щоб не допустити системної аварії, застосовувалося короткочасне екстрене відключення споживачів", - додали в Міненерго.