Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в липні-серпні 2024 в Україні

Синоптики раніше озвучували попередній прогноз на липень-серпень в Україні.

Так, найвища температура повітря очікується в липні та першій половині серпня, особливо на півдні та південному сході країни. У цих же регіонах та в центральних областях країни ймовірний і дефіцит опадів.

Детальніше про погоду 21 червня - читайте в матеріалі.

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