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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 21 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні сьогодні, 21 червня, буде достатньо конфортною. Температура підніметься до 27° тепла, але на Закарпатті буде вищою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у східних областях вдень подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 22-27°, на Закарпатті до 30°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 22-27°; у Києві вдень близько 25°.

Погода в Україні 21 червня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в липні-серпні 2024 в Україні

Синоптики раніше озвучували попередній прогноз на липень-серпень в Україні.

Так, найвища температура повітря очікується в липні та першій половині серпня, особливо на півдні та південному сході країни. У цих же регіонах та в центральних областях країни ймовірний і дефіцит опадів.

Детальніше про погоду 21 червня - читайте в матеріалі.

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