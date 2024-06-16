Дощі підуть? Синоптики дали детальний прогноз на робочий тиждень в Україні

На початку тижня в Україні дощитиме, але вже з середини - опади трохи вгамуються, а температура "перешагне" +30 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Понеділок, 17 червня

В понеділок, 17 червня, рясні дощі з грозами ймовірні майже по всій території України. Опадів не передбачається у всіх південних регіонах та у Запорізькій області.

Вночі холодніше всього буде на заході +12...+15, в залежності від регіону. В центрі вночі буде трохи тепліше, +14...+16. "Спекотно", в порівнянні з іншими регіонами, вночі буде на сході +18...+20 градусів (Донецька, Луганська області). На півдні вночі максимальна температура +18, +19 градусів.

Вдень на заході та північі буде +23...+25, +24...+26 градусів. Найтепліше буде на півдні та крайньому сході (Луганська область) - +25...+27 градусів.

У Києві вночі без опадів, +15...+17, вдень - короткочасний дощ, +23...+25.

Погода в Україні 17 червня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 18 червня

У вівторок, 18 червня, по всій території України опадів не очікується. Але пахмуро буде повсюдно. Дощі з грозами ймовірні лише:

у Донецькій, Луганській;

Харківській;

Сумській, Чернігівській;

Полтавській областях.

Вночі температура повітря трохи збільшиться, навіть на заході буде максимально до +16, +17. Попри опади, в дощових регіонах, все одно буде тепліше, як вночі, ак і вдень. Місцями вночі до +20 градусів.

Вдень на заході випадуть рекордні +28 градусів, які перекинуться на інші регіони України. Максимально тепло буде на півдні, до +31.

В Києві без опадів і вдень, і вночі. Нічні показники будуть триматись в рамках +17...+19, денні - +26...+28.

Погода в Україні 18 червня (meteo.gov.ua)

Середа, 19 червня

В середу, 19 червня, в Україні буде хмарно по всій території, хоча опадів очікувати не варто.

Вночі на заході та частково на півночі варто очікувати не вище +16...+18. Загалом вночі температура трохи знизиться. "Двадцятку" вночі перетнуть показники на півдні, південному сході та сході. Рекорд поб'є Запорізька область - вночі до +24 градусів.

Вдень навіть на заході варто очікувати до +29, а у Чернівецькій області - навіть до +30. Максимальна спека накриє південь та південний схід - +30...+31.

В Києві вночі та вдень без опадів - до +19 та до +28 градусів відповідно.

Погода в Україні 19 червня (meteo.gov.ua)

Четвер, 20 червня

У четвер, 20 червня, в Україні буде хмарно, можливі короткочасні дощі. Опади з грозами слід очікувати у:

Донецькій, Луганській;

Запорізькій, Дніпропетровській;

Харківській, Полтавській;

Сумській, Чернігівській областях.

Вночі температура на заході буде триматися на рівні +14...+16 градусів, у Закарпатській, Чернівецькій областях - до +17. Холодніше вночі буде на півночі - Сумська, Чернігівська області - +13..+15. А ось у центрі вночі можливо до +20 градусів. Найтепліше вночі буде на півдні та південному сході - +20...+22 градусів.

Вдень конфортно тепло буде на заході, півночі та в центрі. А ось на півдні, південному сході та сході температура вийде за +30. Максимально спекотно буде у Херсонській та Миколаївській областях, до +32 градусів.

В Києві короткочасні дощі варто очікувати тільки вночі, вдень температура підніметься до +24, вночі до +17 градусів.

Погода в Україні 20 червня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 21 червня

В п'ятницю, 21 червня, по всій території України буде хмарно, але без опадів.

Вночі буде досить прохолоно. Наприклад, на заході вночі очікується +11...+13 градусів, а в більшості інших регіонів нічні температури будуть трохи вище - +12...+14, +13...+15 в залежності від регіону. "Спекотно" вночі в порівнянні з іншими регіонами буде на півдні та сході - +17, +18 градусів.

Вдень температура в більшості регіонів буде конфортною. Холодніше всього буде в Сумській області - +21...+23 градусів. Спекотно буде в Криму та у Херсонській області - до +30 градусів, а в Закарпатській області - до +31.

В Києві також буде без опадів. Вночі +13...+15, вдень +23...+25 градусів.

Погода в Україні 21 червня (meteo.gov.ua)