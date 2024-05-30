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Прогноз погоди на літо 2024: чи чекати українцям сильної спеки

Четвер 30 травня 2024 20:00
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Прогноз погоди на літо 2024: чи чекати українцям сильної спеки Якою буде погода влітку (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Цьогорічне літо буде ще спекотнішим за попередні. Найвищі температури повітря очікуються у липні та першій половині серпня.

Про це РБК-Україна розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

Яким буде цьогорічне літо

"Відповідно до оновлених сезонних прогнозів погоди, температура повітря в Україні влітку очікується на 1-2 градуси теплішою, ніж зазвичай. Найсильніші аномалії та тенденції до утворення хвиль спеки ймовірні у західних, південних, південно-східних областях країни", - заявила Балабух.

За її словами, суттєві та тривалі зниження температури повітря малоймовірні. Найвища температура повітря очікується в липні та першій половині серпня, особливо на півдні та південному сході країни. У цих же регіонах та в центральних областях країни ймовірний і дефіцит опадів.

"При посиленні циклонічної діяльності над Європою, в Україну переміщуватимуться більш вологі повітряні маси, що зумовить збільшення інтенсивності конвективних процесів, утворення локальних гроз, злив, граду, шквалу", - розповіла метеорологиня.

Додамо також, що загалом у всьому світі йде тенденція до підвищення температури повітря. Так, Всесвітня метеорологічна організація визнала 2023-й найспекотнішим роком за всі роки спостереження.

Якою буде погода в червень

Раніше Укргідрометцентр уже надавав короткий прогноз погоди на перший місяць літа, детальні прогнози синоптики складають не більше, ніж на місяць вперед.

Середня температура у червні очікується 19-23 градусів, в гірських районах 16-19 градусів тепла, що на 1,5-2 градусів вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 49-90 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 117-171 мм, що в межах норми.

Додамо, що у Києві у перший місяць літа буде переважно сонячно із перемінною хмарністю, температура триматиметься у межах 25 градусів, сильних дощів не прогнозують.

Прогноз погоди на літо 2024: чи чекати українцям сильної спеки

Прогноз погоди на червень у Києві (скриншот сайту meteoprog.com)

Читайте також про те, де в Європі буде найспекотніше найближчими місяцями.

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