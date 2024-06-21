Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в июле-августе 2024 в Украине

Синоптики ранее озвучивали предварительный прогноз на июль-август в Украине.

Так, самая высокая температура воздуха ожидается в июле и первой половине августа, особенно на юге и юго-востоке страны. В этих же регионах и центральных областях страны возможен и дефицит осадков.

Подробнее о погоде 21 июня - читайте в материале.

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