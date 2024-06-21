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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 21 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине сегодня, 21 июня, будет достаточно конфортной. Температура поднимется до 27° тепла, но на Закарпатье будет выше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в восточных областях днем ​​местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем ​​22-27°, на Закарпатье до 30°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем ​​22-27°; в Киеве днем ​​около 25°.

Погода в Украине 21 июня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в июле-августе 2024 в Украине

Синоптики ранее озвучивали предварительный прогноз на июль-август в Украине.

Так, самая высокая температура воздуха ожидается в июле и первой половине августа, особенно на юге и юго-востоке страны. В этих же регионах и центральных областях страны возможен и дефицит осадков.

Подробнее о погоде 21 июня - читайте в материале.

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