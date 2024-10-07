Синоптики дали прогноз на сьогодні, назвавши дату похолодання

"Понеділок в Україні буде все ще під впливом активного циклону. 7 жовтня періодично пройдуть дощі. Дійдуть навіть до східної частини та сухого центру", - розповіла вона.

При цьому південь, значна частина центральних областей, а вранці ще й Київська, Чернігівська області можливі сильні дощі, а в Луганській області буде переважно сухо.

"Температура повітря 7 жовтня буде трохи низькою, протягом дня +11...+17 градусів, у східній частині та на південному сході, у Дніпропетровській та Полтавській областях +19....+25 градусів", - зазначила Діденко.

Погода у Києві та дата похолодання

У Києві очікується зниження температури повітря до +12...+14 градусів, втримається волога погода, з другої половини дня понеділка припиняться опади.

"У середині тижня знову потепліє. А з 13 жовтня в Києві знову похолоднішає", - констатувала синоптик.