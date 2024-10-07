Синоптики дали прогноз на сегодня, назвав дату похолодания

"Понедельник в Украине будет все еще под влиянием активного циклона. 7 октября периодически пройдут дожди. Дойдут даже до восточной части и сухого центра", - рассказала она.

При этом юг, значительная часть центральных областей, а утром еще и Киевская, Черниговская области возможны сильные дожди, а в Луганской области будет преимущественно сухо.

"Температура воздуха 7 октября будет немного низкой, в течение дня +11...+17 градусов, в восточной части и на юго-востоке, в Днепропетровской и Полтавской областях +19...+25 градусов", - отметила Диденко.

Погода в Киеве и дата похолодания

В Киеве ожидается понижение температуры воздуха до +12...+14 градусов, удержится влажная погода, со второй половины дня понедельника прекратятся осадки.

"В середине недели снова потеплеет. А с 13 октября в Киеве снова похолодает", - констатировала синоптик.