Синоптики дали прогноз на сегодня, назвав дату похолодания

Сегодня, 7 октября, Украину зальет дождями. Похолодание ожидается с 13 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Понедельник в Украине будет все еще под влиянием активного циклона. 7 октября периодически пройдут дожди. Дойдут даже до восточной части и сухого центра", - рассказала она.
При этом юг, значительная часть центральных областей, а утром еще и Киевская, Черниговская области возможны сильные дожди, а в Луганской области будет преимущественно сухо.
"Температура воздуха 7 октября будет немного низкой, в течение дня +11...+17 градусов, в восточной части и на юго-востоке, в Днепропетровской и Полтавской областях +19...+25 градусов", - отметила Диденко.
В Киеве ожидается понижение температуры воздуха до +12...+14 градусов, удержится влажная погода, со второй половины дня понедельника прекратятся осадки.
"В середине недели снова потеплеет. А с 13 октября в Киеве снова похолодает", - констатировала синоптик.
Заморозки в первой половине октября - обычное для Украины явление. В то же время в этом году средняя температура воздуха в течение второго месяца осени может быть несколько выше нормы.
При этом, заморозки уже фиксировали в Карпатах в сентябре. В горах выпал даже снег. Отметим, что в октябре приоритетным явлением пока остаются осадки. Так, 6 октября в Киеве прошел ливень. Из-за силного дождя фиксировались затопления, а также пришлось отменить все экскурсии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.