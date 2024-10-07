RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны

Синоптики дали прогноз на сегодня, назвав дату похолодания

Фото: стало известно, когда в Украине похолодает в октябре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 7 октября, Украину зальет дождями. Похолодание ожидается с 13 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Понедельник в Украине будет все еще под влиянием активного циклона. 7 октября периодически пройдут дожди. Дойдут даже до восточной части и сухого центра", - рассказала она.

При этом юг, значительная часть центральных областей, а утром еще и Киевская, Черниговская области возможны сильные дожди, а в Луганской области будет преимущественно сухо.

"Температура воздуха 7 октября будет немного низкой, в течение дня +11...+17 градусов, в восточной части и на юго-востоке, в Днепропетровской и Полтавской областях +19...+25 градусов", - отметила Диденко.

Погода в Киеве и дата похолодания

В Киеве ожидается понижение температуры воздуха до +12...+14 градусов, удержится влажная погода, со второй половины дня понедельника прекратятся осадки.

"В середине недели снова потеплеет. А с 13 октября в Киеве снова похолодает", - констатировала синоптик.

Погода в Украине в октябре

Заморозки в первой половине октября - обычное для Украины явление. В то же время в этом году средняя температура воздуха в течение второго месяца осени может быть несколько выше нормы.

При этом, заморозки уже фиксировали в Карпатах в сентябре. В горах выпал даже снег. Отметим, что в октябре приоритетным явлением пока остаются осадки. Так, 6 октября в Киеве прошел ливень. Из-за силного дождя фиксировались затопления, а также пришлось отменить все экскурсии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в КиевеПогода на день