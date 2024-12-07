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Синоптики дали прогноз погоди на завтра в Україні

Україна, Субота 07 грудня 2024 12:40
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Синоптики дали прогноз погоди на завтра в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 8 грудня в Україні (KIRILL CHUBOTIN Ukrinform Future Publishing via Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 8 грудня в Україні місцями ймовірний дощ. А в Криму буде по-справжньому "спекотно", до 16°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Завтра, 8 грудня, часом ймовірні опади переважно у вигляді дощу, лише на більшій частині території Лівобережжя, без опадів.

Температура вночі та вдень 0-5° тепла, на півдні країни вдень 6-11°, в Криму до 16°. Вітер східний, південно-східний, 5-12 м/с.

Потепління в Україні

Найближчими днями в Україні очікується потепління. Максимально температура підніметься до +14, +15 градусів у Криму. Але будуть регіони, крім Криму, де також буде тепло.

Пік потепління припаде на 9-10 грудня. Водночас, враховуючи, що в грудні починається метеорологічна зима в Україні, холоди все ж повернуться.

Передбачається, що в Україні похолодає після 20 грудня через прихід арктичного повітря.

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