Синоптики дали прогноз погоды на завтра в Украине

Завтра, 8 декабря в Украине местами вероятен дождь. А в Крыму будет по-настоящему "жарко", до 16°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Температура ночью и днем 0-5° тепла, на юге страны днем 6-11°, в Крыму до 16°. Ветер восточный, юго-восточный, 5-12 м/с.

Завтра, 8 декабря, временами вероятны осадки преимущественно в виде дождя, лишь на большей части территории Левобережья, без осадков.

Потепление в Украине

В ближайшие дни в Украине ожидается потепление. Максимально температура поднимется до +14, +15 градусов в Крыму. Но будут регионы, кроме Крыма, где также будет тепло.

Пик потепления припадет на 9-10 декабря. При этом, учитывая, что в декабре начинается метеорологическая зима в Украине, холода все же вернутся.

Предполагается, что в Украине похолодает после 20 декабря из-за прихода арктического воздуха.

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