Субота з дощем, неділя тепліша: синоптик дала прогноз на 11 жовтня

Де в Україні буде холодніше

11-12 жовтня у більшості областей очікується періодично або дощ, або мряка, або тумани, або просто щільна хмарність.

За словами Діденко, у суботу вдень буде прохолодно, лише +8...+13 градусів, тільки на півдні та південному сході на кілька градусів вище. Адже у неділю, 12 жовтня, стане трохи тепліше. Впродовж дня вже очікується +13...+15 градусів, на півдні (окрім Одещини) та південному сході розігріє до +14...+18 градусів.

Погода у Києві

"У Києві субота та неділя очікуються переважно хмарними, періодично дощ", - розповіла Діденко.

За її даними, у неділю ймовірність дощу у столиці менша.

Також наприкінці тижня стане трохи тепліше - повітря у Києві прогріється до +14 градусів, а в суботу буде +10...+12.