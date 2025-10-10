UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Субота з дощем, неділя тепліша: синоптик дала прогноз на 11 жовтня

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 11 жовтня (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

Впродовж вихідних східна частина Європи опиниться у зоні дії циклонів та атмосферних фронтів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де в Україні буде холодніше

11-12 жовтня у більшості областей очікується періодично або дощ, або мряка, або тумани, або просто щільна хмарність.

За словами Діденко, у суботу вдень буде прохолодно, лише +8...+13 градусів, тільки на півдні та південному сході на кілька градусів вище. Адже у неділю, 12 жовтня, стане трохи тепліше. Впродовж дня вже очікується +13...+15 градусів, на півдні (окрім Одещини) та південному сході розігріє до +14...+18 градусів.

Погода у Києві

"У Києві субота та неділя очікуються переважно хмарними, періодично дощ", - розповіла Діденко.

За її даними, у неділю ймовірність дощу у столиці менша. 

Також наприкінці тижня стане трохи тепліше - повітря у Києві прогріється до  +14 градусів, а в суботу буде +10...+12.

 

Нагадаємо, раніше рятувальники попередили українців про суттєву негоду в Карпатах і звернулися до туристів із важливим проханням.

Тим часом ми пояснювали, як на українських метеостанціях визначають тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

