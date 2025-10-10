Суббота с дождем, воскресенье теплее: синоптик дала прогноз на 11 октября

Где в Украине будет холоднее

11-12 октября в большинстве областей ожидается периодически или дождь, или морось, или туманы, или просто плотная облачность.

По словам Диденко, в субботу днем будет прохладно, всего +8...+13 градусов, только на юге и юго-востоке на несколько градусов выше. Ведь в воскресенье, 12 октября, станет немного теплее. В течение дня уже ожидается +13...+15 градусов, на юге (кроме Одесской области) и юго-востоке разогреет до +14...+18 градусов.

Погода в Киеве

"В Киеве суббота и воскресенье ожидаются преимущественно облачными, периодически дождь", - рассказала Диденко.

По ее данным, в воскресенье вероятность дождя в столице меньше.

Также в конце недели станет немного теплее - воздух в Киеве прогреется до +14 градусов, а в субботу будет +10...+12.