Синоптик розповіла про погоду на Різдво та коли знову повернеться тепло
На Різдво в Україну прийдуть сильні морози до -17 градусів, але справжню зиму відчують не всі регіони. Потеплішає вже з 10 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Морози посиляться, у нічні години впродовж 7-9 січня ймовірні -10...-17 градусів, проте переважно на сході, північному сході, у центрі та на півночі України", - розповіла вона.
Проте, як зазначила синоптик, південний захід та західні області України найменше відчують це холодне атмосферне вторгнення.
Водночас надалі, як додала Діденко, після 10 січня, морози послабнуть, проте все ж на північному сході, сході та півночі України помірні морози ще затримаються - "буде нормальна зимова термічна палітра".
Як повідомлялось, для українських синоптиків аномальне потепління посеред зими не стало несподіванкою.
Нагадаємо, перший день 2023 року став аномально теплим навіть для весняного дня, а не те, що для зими. За добу було встановлено 64 рекорди.
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