Синоптик пояснив, як довго буде "вирувати" аномальне тепло та коли чекати морози

Для українських синоптиків аномальне потепління посеред зими не стало несподіванкою. А похолодання прийде вже з 7 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди.

"Для нас це було очікувано. Зараз уже такі кліматичні зміни відбулися в Україні, що іншого варіанту розвитку ситуації не могло бути", - сказав він.

За його словами, наразі періоди потепління чергуються з короткочасними періодами похолодань, переважно невеликих, але періоди потепління дуже потужні.

За даними Кульбіди, вже 7 січня почнеться невелике похолодання.

"Воно охопить територію північних, центральних, північно-східних областей України. Найбільш відчутно буде на північному сході, де температура може знижуватись до 10-15 градусів морозу", - сказав він.

Стосовно Києва, то за словами синоптика, термометри покажуть десь 8-10 градусів морозу протягом двох ночей. А вже з 11 січня знову варто очікувати потепління.