ua ru
Пн, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Понад 60 рекордів. Перший день нового року в Україні став аномально теплим

Новость на русском →
Україна, Понеділок 02 січня 2023 12:48
Понад 60 рекордів. Перший день нового року в Україні став аномально теплим Фото: перший день нового року в Україні став аномально теплим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Перший день 2023 року став аномально теплим навіть для весняного дня, а не те, що для зими. За добу було встановлено 64 рекорди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними Центральної геофізичної обсерваторія імені Бориса Срезневського 1 січня в Україні було встановлено 64 метеорологічні рекорди, а саме значення максимальної температури на багатьох метеостанціях фіксували в межах від +10° до +20°.

"Такі показники є рекордними загалом для всього місяця січня за всю історію метеорологічних спостережень", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають синоптики, причиною такої погоди став винос теплої повітряної маси із Африканського континенту, поле високого тиску над більшою частиною Європи і відповідно сонячна погода.

Як повідомлялось, сьогодні, 2 січня, в Україну прийде потепління. У більшості регіонів нашої країни очікується плюсова температура.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода
NEWS
Спрацювали на відмінно. ППО збила 100% "Шахедів", які росіяни випустили по Україні, - Ігнат
Спрацювали на відмінно. ППО збила 100% "Шахедів", які росіяни випустили по Україні, - Ігнат
DAILY
Чого чекати від війни з Росією у 2023 році і від чого залежатиме перемога України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чого чекати від війни з Росією у 2023 році і від чого залежатиме перемога України