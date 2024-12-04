Синоптик розповіла, яку погоду очікувати завтра в Україні

Завтра, 5 грудня, опади ймовірні лише на частині території України. В Києві вдень близько 0 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

У Києві у четвер без істотних опадів, можливий туман, вночі -1...-3 градуси, вдень близько 0.

"Завтра, 5 грудня буде в Україні вдень -2...+4 градусів. Опади та тумани ймовірні лише ввечері на лівобережжі України", - розповіла вона.

Погода найближчими днями в Україні

Попри те, що ще 5 грудня в Україні снігу і дощів не очікується, синоптики прогнозують опади вже 6 грудня, хоча до цього передбачалося, що у День святого Миколая, в Україні буде без опадів.

Потім, із 7 до 10 грудня в Україні очікується потепління, але опади не зникнуть. Зокрема, 8-9 грудня в Україні ймовірні сніг із дощем.

Детальніше про погоду на перший тиждень грудня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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