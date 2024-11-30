Якою може бути погода на День святого Миколая: відповідь синоптика

Від сьогодні, 30 листопада, і практично до наступної п'ятниці, 6 грудня, на погоду в Україні впливатиме антициклон (поле високого тиску). При цьому температура повітря залежатиме здебільшого від хмарності (або прояснень).

Якою може бути погода на День святого Миколая

За словами експерта, взимку антициклон може бути з туманами, але так само можуть бути прояснення. Все залежить від хмарності й типу повітряної маси.

"Тому починається його вплив із туманів (особливо по північній частині), а ось з 3-4 грудня вже можуть бути прояснення. А якщо є прояснення, то нічна температура може бути нижчою", - зауважила Птуха.

Це пояснюється тим, що хмари виступають в якості "ковдри".

"Якщо їх немає, то швиденько приземний шар повітря охолоджується впродовж ночі й тому в ніч може бути вже 0-6 морозу. Це 3 та 4 грудня, нічна температура. Вдень залишається від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла", - розповіла синоптик.

Тим часом на заході та півдні вдень може бути дещо тепліше - від 0 до 6 градусів за Цельсієм.

"Залежить від прояснень. Якщо бачимо, що ніч у нас прояснилась, значить буде більш сильний мороз на ранок. А якщо більше хмарності залишається, то трішечки утримуватиметься тепло і не буде таких там морозів до 6 градусів (а менше або й взагалі навіть близько нуля)", - пояснила представниця УкрГМЦ.

Вона зауважила, що в антициклоні над територією України буде "досить одноманітна повітряна маса", саме тому температурні показники здебільшого залежатимуть від хмарності, яку спрогнозувати доволі складно.

"На найближчі два-три дні ми ще можемо сказати, де які хмари будуть. Бачимо, що 3-4 числа можуть бути прояснення... Якщо проясниться на початку тижня, то трішечки можуть бути мінуси вночі більш відчутні. Але, знову ж таки, до 6 морозу - це помірний мороз. Якихось небезпечних явищ не має бути", - розповіла Птуха.

Вона уточнила, що впродовж 5-6 грудня особливих змін поки що не очікують.

"На 6 грудня (коли в Україні відзначатимуть День святого Миколая, - Ред.), якщо безпосереднього говорити, в нас без опадів погода ще утримуватиметься. Це якраз останній такий стабільний день впливу цього антициклону. І, в принципі, по температурних показниках там також немає якихось сильних коливань", - розповіла синоптик.

А вже з 7 грудня цей антициклон почне слабшати. Тоді із заходу "розпочнуться процеси вже з атмосферними фронтами".

"Там уже можуть бути опади (в найближчій перспективі - аж на 8-9 грудня вже по території України). Переважно, це - мокрий сніг і дощ. Але, звичайно, вже з наближенням цих дат будемо уточнювати яка фаза, якої інтенсивності й у яких регіонах чого варто очікувати", - підсумувала експерт.