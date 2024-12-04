Синоптик рассказала, какую погоду ждать завтра в Украине

Завтра, 5 декабря, осадки вероятны лишь на части территории Украины. В Киеве днем около 0 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

В Киеве в четверг без существенных осадков, возможен туман, ночью -1...-3 градусов, днем около 0.

"Завтра, 5 декабря будет в Украине днем -2...+4 градусов. Осадки и туманы вероятны только вечером на левобережье Украины", - рассказала она.

Погода в ближайшие дни в Украине

Несмотря на то, что еще 5 декабря в Украине снега и дождей не ожидается, синоптики прогнозируют осадки уже 6 декабря, хотя до этого предполагалось, что в День святого Николая, в Украине будет без осадков.

Потом, с 7 по 10 декабря в Украине ожидается потепление, но осадки не уйдут. В частности, 8-9 декабря в Украине вероятны снег с дождем.

Подробнее о погоде на первую неделю декабря - читайте в материале РБК-Украина.

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