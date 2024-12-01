Ще не справжня зима. Синоптики дали прогноз на перший тиждень грудня в Україні

Погода на першому тижні грудня визначатиметься антициклоном Clemens. Попри те, що буде сухо, сніг із дощем все ж "проскочать" у кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Понеділок, 2 грудня

У понеділок, 2 грудня, в Україні буде без опадів. При цьому вночі ймовірні невеликі морози, у більшості областей до -3 градусів. Найхолодніше вночі буде в Харківській і Сумській областях, до -4 градусів.

Удень, з огляду на антициклон Clemens, опадів теж не очікується. Удень імовірні невеликі, але "плюси". Найтепліше буде на заході, до +5 градусів і на півдні (у Криму та на Одещині), до +6.

При цьому вдень все ж будуть регіони, де ймовірний мороз, а саме: Харківська, Сумська, Луганська. Тут температура триматиметься в межах -1....+1 градусів.

У Києві без опадів, вночі 0...-2, вдень 0...+2.

Погода в Україні 2 грудня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 3 грудня

Вівторок, 3 грудня, буде точнісінько нагадувати понеділок, 2 грудня. Причому різниці в погоді між цими днями практично не буде.

Виняток - "мінуси" в денний час. Їх варто чекати в Харківській, Сумській, Полтавській областях у межах тих самих -1...+1 градусів. Додадуться і тих регіонів, де найхолодніше буде вночі, до -4 градусів, а саме:

у Харківській, Сумській областях;

у Дніпропетровській, Полтавській;

у Донецькій та Луганській.

Але рекорд нічного морозу встановить Київ, до -5 градусів, удень температура у столиці підніметься до +2. Ні снігу, ні дощів не буде.

Погода в Україні 3 грудня (meteo.gov.ua)

Середа, 4 грудня

У середу, 4 грудня, в Україні пройде мокрий сніг із дощем. Він очікується в:

Тернопільській, Львівській;

Рівненській, Волинській областях.

Найхолодніше вночі буде в Києві, Київській області, Сумській, Чернігівській, Полтавській областях, до -4 градусів. Найтепліше вдень буде на півдні та в Запорізькій області, до +5 градусів.

Також буде більше регіонів, де вдень проявиться невеликий "мінус", до -1 градуса. До цього списку, зокрема, увійде і Київ. Тут вдень буде в межах -1....+1 градусів.

Погода в Україні 4 грудня (meteo.gov.ua)

Четвер, 5 грудня

У четвер, 5 грудня, в Україні смуга дощів і снігу, крім заходу, розшириться ще й на Хмельницьку, Житомирську, Луганську, Харківську області.

При цьому і вночі, і вдень трохи потеплішає. Нічні "мінуси" скотяться до максимального -1 градуса. Будуть області, де вночі не буде морозу. Наприклад, на півдні та в Луганській області, до +2.

Вдень найтепліше буде на півдні, в усіх областях, до +5 градусів. У Києві буде вночі та вдень у межах -1...+1.

Погода в Україні 5 грудня (meteo.gov.ua)