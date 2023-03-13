Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться тепло і дала прогноз на найближчі дні
Синоптик прогнозує найближчими днями погодні гойдалки - то тепло, то холодніше. Хоча вже на вихідних в Україну повернеться тепла весна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Вівторок
"Все ж у більшості областей України переважатиме суха повітряна маса антициклонального походження, лише вночі на Волині, у Рівненській області, а ввечері завтра на півдні Криму пройде невеликий дощ", - розповіла вона.
Вітер південного напрямку, ймовірні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Крім того, за її словами, в Україні завтра сильний вітер, сухе повітря, сонячно, до +15...+18 градусів.
"Протягом дня +10...+15 градусів, в західних областях +12...+18 градусів. Трохи свіжіше буде на сході України та на узбережжі морів, +7...+10 градусів", - констатувала синоптик.
Погода в Києві
У Києві у вівторок стовпчики термометрів піднімуться до чудових +12, +13 градусів.
"Проте буде в столиці завтра сильний вітер", - попередила Діденко.
Середа-четвер
У середу суттєво похолоднішає в західних областях, у четвер - майже повсюди.
Субота-неділя
За словами Діденко, на вихідних в Україну знову повернеться весняне тепло.
Як повідомлялось, в Україні найближчим часом очікується поступове підвищення температури до 10-15 градусів вдень. До кінця тижня можливі нічні морози.
Нагадаємо, за даними "Укргідрометцентру", у вівторок, 14 березня, в Україні опади не прогнозуються. Проте місцями можливі пориви вітру.
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