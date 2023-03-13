Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло и дала прогноз на ближайшие дни
Синоптик прогнозирует в ближайшие дни погодные качели – то тепло, то холоднее. Хотя уже в выходные в Украину вернется теплая весна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Вторник
"Все же в большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса антициклонального происхождения только ночью на Волыни, в Ровенской области, а вечером завтра на юге Крыма пройдет небольшой дождь", - рассказала она.
Ветер южного направления, вероятны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. Кроме того, по ее словам, в Украине завтра сильный ветер, сухой воздух, солнечно, до +15...+18 градусов.
"В течение дня +10...+15 градусов, в западных областях +12...+18 градусов. Несколько свежее будет на востоке Украины и на побережье морей, +7...+10 градусов", - констатировала синоптик.
Погода в Киеве
В Киеве во вторник столбики термометров поднимутся до чудесных +12, +13 градусов.
"Однако будет в столице завтра сильный ветер", – предупредила Диденко.
Среда-четверг
В среду существенно похолодает в западных областях, в четверг – почти повсюду.
Суббота-воскресенье
По словам Диденко, в выходные в Украину снова вернется весеннее тепло.
Как сообщалось, в Украине в ближайшее время ожидается постепенное повышение температуры до 10-15 градусов днем. До конца недели возможны ночные морозы.
Напомним, по данным "Укргидрометцентра", во вторник, 14 марта, в Украине осадки не прогнозируются. Однако местами возможны порывы ветра.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.