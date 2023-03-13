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Чи очікувати повернення морозів: прогноз Укргідрометцентру

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Україна, Понеділок 13 березня 2023 13:40
Чи очікувати повернення морозів: прогноз Укргідрометцентру Фото: морозів в Україні вже не очікується (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні найближчим часом очікується поступове підвищення температури до 10-15 градусів вдень. До кінця тижня можливі нічні морози.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Морози можуть бути тільки вночі, коли будуть прояснення", - сказала вона, зазначивши, що нічна температура протягом цього тижня може падати до мінус 5 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, найближчим часом спостерігатиметься тенденція до "поступового підвищення температури з деякими коливаннями в окремі дні".

Синоптик повідомила, що зараз на заході та на півночі України температура близька або трохи нижче за норму, на сході та півдні - навпаки вище.

Голеня зазначила, що денна температура в Україні у найближчий тиждень становитиме 10-15 градусів тепла.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у березні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 2 до 7 градусів тепла. Це на 2 градусів вище за норму.

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