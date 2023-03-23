UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Синоптик розповіла, які "сюрпризи" принесе в Україну похолодання

Фото: похолодання принесе в Україну наступного тижня сніг, дощ та навіть мороз (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Похолодання, яке очікується в Україні з вівторка-середи, 28-29 березня, принесе із собою не лише різке зниження температури - від високих "плюсів" до невеликих "мінусів", а й дощ, місцями сніг, які не лише ускладнять ситуацію на дорогах, а й погіршать самопочуття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.

"Впродовж 28-29 березня в Україні очікується серйозна зміна погоди. Починаючи із західних областей, температура повітря суттєво знижуватиметься, спочатку до +4...+9 градусів, а потім і до нуля та навіть невеликих "мінусів", - розповіла вона.

За словами синоптика, до різкого похолодання приєднаються циклони та атмосферні фронти.

"Підуть дощі, які через похолодання переходитимуть у сніг! Зрозуміло, що така атмосферна боротьба різних повітряних мас не обійдеться без сильного вітру", - попередила Діденко.

При цьому, як зазначила вона, ця погодна метаморфоза через значні метеорологічні контрасти може ускладнювати ситуацію на дорогах, погіршувати самопочуття, особливо у людей із серцево-судинними проблемами.

Погода в Києві

У столиці також різко зміниться погода.

"Очікується істотне похолодання, дощ і навіть мокрий сніг!" - додала синоптик.

Як повідомлялось, завтра, 24 березня, в Україні очікується суха погода практично повсюдно, щоправда, дощ місцями пройде на півночі. При цьому вночі вже буде "плюсова" температура до 9 градусів, а вдень - максимально підніметься до +21.

Нагадаємо, раніше синоптик розповіла про погоду до кінця цього тижня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніКиевПогодаПогода в Києві