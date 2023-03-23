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Синоптик рассказала, какие "сюрпризы" принесет в Украину похолодание

Фото: похолодание принесет в Украину на следующей неделе снег, дождь и даже мороз (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Похолодание, которое ожидается в Украине со вторника-среды, 28-29 марта, принесет с собой не только резкое снижение температуры - от высоких "плюсов" до небольших "минусов", но дождь, местами снег, которые не только усложнят ситуацию на дорогах, но и ухудшат самочувствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"На протяжении 28-29 марта в Украине ожидается серьезное изменение погоды. Начиная с западных областей, температура воздуха будет существенно снижаться, сначала до +4...+9 градусов, а затем и до нуля и даже небольших "минусов", - рассказала она.

По словам синоптика, к резкому похолоданию присоединятся циклоны и атмосферные фронты.

"Пойдут дожди, которые из-за похолодания будут переходить в снег! Понятно, что такая атмосферная борьба разных воздушных масс не обойдется без сильного ветра", - предупредила Диденко.

При этом, как отметила она, эта погодная метаморфоза из-за значительных метеорологических контрастов может усложнять ситуацию на дорогах, ухудшать самочувствие, особенно у людей с сердечно-сосудистыми проблемами.

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В столице также резко изменится погода.

"Ожидается существенное похолодание, дождь и даже мокрый снег!" - добавила синоптик.

Как сообщалось, завтра, 24 марта, в Украине ожидается сухая погода практически повсеместно, правда дождь местами пройдет на севере. При этом ночью уже будет "плюсовая" температура до 9 градусов, а днем максимально поднимется до +21.

Напомним, ранее синоптик рассказала о погоде до конца этой недели.

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