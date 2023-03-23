Синоптик рассказала, какие "сюрпризы" принесет в Украину похолодание

"На протяжении 28-29 марта в Украине ожидается серьезное изменение погоды. Начиная с западных областей, температура воздуха будет существенно снижаться, сначала до +4...+9 градусов, а затем и до нуля и даже небольших "минусов", - рассказала она.

По словам синоптика, к резкому похолоданию присоединятся циклоны и атмосферные фронты.

"Пойдут дожди, которые из-за похолодания будут переходить в снег! Понятно, что такая атмосферная борьба разных воздушных масс не обойдется без сильного ветра", - предупредила Диденко.

При этом, как отметила она, эта погодная метаморфоза из-за значительных метеорологических контрастов может усложнять ситуацию на дорогах, ухудшать самочувствие, особенно у людей с сердечно-сосудистыми проблемами.

Погода в Киеве

В столице также резко изменится погода.

"Ожидается существенное похолодание, дождь и даже мокрый снег!" - добавила синоптик.