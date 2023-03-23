Синоптик розповіла про погоду на сьогодні та до кінця тижня
Сьогодні, 23 березня, на опади в Україні чекати не доводиться, температура повітря перебуватиме в діапазоні +15...+17 градусів. До кінця тижня очікується також тепла погода, але з можливими дощами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.
"Опади, щоб якісь суттєві - навряд, хіба десь хмарність щільніша прибіжить, повсюди переважатиме суха погода з мінливою хмарністю", - розповіла вона, додавши, що вітер буде південно-західний, невеликий або помірний.
Погода у Києві
Очікується +15...+17 градусів. Без істотних опадів. Вітер із південного заходу.
Погода до кінця тижня
За словами Діденко, надалі, включно з вихідними, в Україні переважатиме тепла повітряна маса з періодичними дощами.
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