Синоптик розповіла про погоду на сьогодні та до кінця тижня

Фото: синоптик розповіла про погоду в Україні до кінця тижня (GettyImages)

Сьогодні, 23 березня, на опади в Україні чекати не доводиться, температура повітря перебуватиме в діапазоні +15...+17 градусів. До кінця тижня очікується також тепла погода, але з можливими дощами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.

"Опади, щоб якісь суттєві - навряд, хіба десь хмарність щільніша прибіжить, повсюди переважатиме суха погода з мінливою хмарністю", - розповіла вона, додавши, що вітер буде південно-західний, невеликий або помірний. Погода у Києві Очікується +15...+17 градусів. Без істотних опадів. Вітер із південного заходу. Погода до кінця тижня За словами Діденко, надалі, включно з вихідними, в Україні переважатиме тепла повітряна маса з періодичними дощами.