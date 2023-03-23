Вночі - до +9, вдень - до +21. Синоптики назвали регіон, де завтра задождить

Фото: синоптики розповіли про погоду на завтра в Україні (GettyImages)

Завтра, 24 березня, в Україні очікується суха погода практично повсюдно, щоправда, дощ місцями пройде на півночі. При цьому вночі вже буде "плюсова" температура до 9 градусів, а вдень - максимально підніметься до +21.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади Хмарно з проясненнями. У північній частині місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 4-9° тепла, в Карпатах та на сході країни 0-5° тепла; вдень 13-18°, на Закарпатті та Прикарпатті до 21°, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів 8-13°.