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Вночі - до +9, вдень - до +21. Синоптики назвали регіон, де завтра задождить

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Україна, Четвер 23 березня 2023 14:40
Вночі - до +9, вдень - до +21. Синоптики назвали регіон, де завтра задождить Фото: синоптики розповіли про погоду на завтра в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 24 березня, в Україні очікується суха погода практично повсюдно, щоправда, дощ місцями пройде на півночі. При цьому вночі вже буде "плюсова" температура до 9 градусів, а вдень - максимально підніметься до +21.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. У північній частині місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер

південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря

вночі 4-9° тепла, в Карпатах та на сході країни 0-5° тепла; вдень 13-18°, на Закарпатті та Прикарпатті до 21°, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів 8-13°.

Вночі - до +9, вдень - до +21. Синоптики назвали регіон, де завтра задождить

Як повідомлялось, раніше синоптик розповіла про погоду до кінця тижня.

Крім того, попри відносне тепло цього тижня, вже наступного вівторка прийде відчутне похолодання, причому ймовірний навіть сніг.

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