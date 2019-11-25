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Синоптики предупредили о тумане и гололеде в Украине

Новости » Общество     25.11.2019 - 14:12
Синоптики предупредили о тумане и гололеде в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ухудшение погоды ожидается 25-26 ноября

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине, ожидается туман и гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что по прогнозам Укргидрометцентра, 25 ноября ночью и утром в большинстве западных областей гололед. Кроме того, ожидается туман, видимость 200-500 метров.

Завтра, 26 ноября, ночью и утром в западных областях ожидается туман, видимость 200-500 метров. Кроме того, местами прогнозируют гололед, на дорогах гололедица.

Напомним, сегодня утром в большинстве западных областей прогнозировали гололед, туман, видимость 200-500 метров.

Ранее сообщалось, что погода в Украине во вторник, 26 ноября, будет морозной, ночью ожидается -8 градусов, днем до +5. В Запорожской и Донецкой областях прогнозируется штормовой ветер до 15-22 м/сек. На остальной части Украины ветер юго-восточного и восточного направлений, 5-10 м/с.

РБК-Украина писало, что погода в Украине со среды, 27 ноября, изменится - ожидается потепление, а также появятся осадки в виде дождя и мокрого снега.

Синоптики предупредили о гололеде в Украине В Украине завтра потеплеет до +12
Новости Украины Погодагололедица
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