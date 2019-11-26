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В Украину идут морозы

Новости » Общество     26.11.2019 - 08:00
В Украину идут морозы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных и северных областях облачно

Погода в Украине 26 ноября ухудшится, идут морозы и похолодание. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных, северных и Киевской областях сегодня облачно. Днем ожидается 0+4, а ночью -4-6. На востоке страны переменная облачность, днем ожидается 0+2, ночью ожидается -5-7.

В Украину идут морозы

Также сообщается, что в южных областях днем будет +4+6, а ночью -1-3.

Прогноз в Киеве

В Киеве во вторник будет облачно. Днем ожидается +1-1, ночью -3-5.

В Украину идут морозы

Напомним, сегодня по данным синоптика Наталки Диденко погода в Украине сохранится прохладной, однако на Закарпатье днем воздух прогреется до +10. Ветер в Украине 26 ноября ожидается юго-восточный, восточный 5-10 м/с, в Приазов'й местами порывы 15-20 м/сек.

РБК-Украина писало, что погода в Украине со среды, 27 ноября, изменится - ожидается потепление, а также появятся осадки в виде дождя и мокрого снега.

Кроме того, сегодня ночью и утром в западных областях ожидается туман, видимость 200-500 метров. Кроме того, местами прогнозируют гололед, на дорогах гололедица.

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