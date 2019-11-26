В Украину идет потепление

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Днем будет +2+6 градусов, в западных и южных областях +5+11 градусов

Погода в Украине 27 ноября улучшится, идет потепление. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Как отмечается, днем будет +2+6 градусов, в западных и южных областях +5+11 градусов. В восточные области, в Днепропетровской области, местами в Полтавской области, Кропивницкой области и районах дожди и порывистый ветер.

"Воздух уже не холодный, на теплые процессы перестройки не так скоро происходят, поэтому временами дождь будет меняться с мокрым снегом. А это означает, что дороги могут быть с гололедом или просто очень скользкими от первой ноябрьской каши. Осторожно", - сообщила она.

Фото: погода в Украине (facebook.com/tala.didenko)

Также она отмечает, что в Киеве 27-го ноября осадки маловероятны, ночью еще 0-3 градуса мороза, а днем ожидается +1+3 градуса.

"До конца недели в Киеве потеплеет до +5 градусов, в пятницу пройдут дожди", - сообщила она.

Напомним, синоптики Украинского Гидрометцентра давали прогноз погоды на сегодня. В частности, во Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях облачно и морозно. Днем ожидается 0+4, а ночью -4-6.