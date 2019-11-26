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Синоптик розповіла, коли в Україні знову похолодає

Новини » Суспільство     26.11.2019 - 12:06
Синоптик розповіла, коли в Україні знову похолодає
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Похолодання прийде 1-2 грудня

Погода в Україні з неділі погіршиться, знову похолодає і будуть морози. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Як зазначає синоптик, похолодання прийде 1-2 грудня.

"Це потепління буде короткочасним, 1-2 грудня знову до нас прийде похолодання.
Тому поки що однаково уважно стежимо за прогнозами погоди та за головою. бо мінливість й стрибки будуть і там,і там", - повідомила вона.

Нагадаємо, сьогодні в Україні ще холодно. У західних, північних та Київській областях сьогодні хмарно. Вдень очікується 0+4, а вночі -4-6. На сході країни мінлива хмарність, вдень очікується 0+2, вночі очікується -5-7.

Також сьогодні вночі та вранці в західних областях очікується туман, видимість 200-500 метрів. Крім того, місцями прогнозують ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Зазначимо, погода в Україні 27 листопада покращиться, йде потепління. Вдень буде +2+6 градусів, у західних та південних областях +5+11 градусів. У східні області, у Дніпропетровській області, місцями в Полтавській області, Кропивницькій області та районах дощі та поривчастий вітер.

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