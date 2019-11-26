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Синоптики предупредили о гололедице на дорогах

Новости » Общество     26.11.2019 - 08:19
Синоптики предупредили о гололедице на дорогах
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кроме того, сегодня в Украине туман

Погода в Украине 26 ноября холодная, водителей предупредили о гололедице на дорогах. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Как отмечается, сегодня ночью и утром в западных областях туман, видимость 200-500 м, местами гололед, на дорогах гололедица.

Напомним, синоптики Украинского Гидрометцентра давали прогноз погоды на сегодня. В частности, во Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях облачно и морозно. Днем ожидается 0+4, а ночью -4-6

Также синптики прогнозируют облачную погоду в Киеве, но утро сегодня солнечное. Днем будет +4+6, а ночью -1-3. Впрочем ожидается потепление в Закарпатской области, где днем воздух прогреется до +10.

РБК-Украина писало, что по прогнозу Наталки Диденко, погода в Украине со среды, 27 ноября, изменится - ожидается потепление, а также появятся осадки в виде дождя и мокрого снега. В среду ожидается явное изменение синоптической ситуации в связи с приходом циклона из Греции.

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