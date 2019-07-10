Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара

Погода в Украине улучшится уже на следующих выходных, ожидается возвращение жары до +32. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптика, уже 20-22 июля в страну может вернуться жаркая погода. Ожидается повышение температуры воздуха до +26...+29. В южных областях столбики термометров покажут от +28 до +32.

"Там опять с южных широт попрет жара на Западную и Южную Европу, в то же время дохнет и на Восточную, на нас", - написала Диденко.

Напомним, ранее Диденко сообщила, что завтра, 11 июля, в Украине сохранится холодная воздушная масса, что принесет похолодание. Синоптик рассказала, что ожидается понижение ночной температуры воздуха до +8. В Карпатах днем ожидается от +5 до +7. Также прогнозируются периодические дожди.

Как писало РБК-Украина, в Укргидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в западных и южных областях. В большинстве областей ожидаются дожди, местами с грозами. Температура воздуха днем составит от +19 до +21, а ночью от +10 до +13.