Синоптик розповіла, коли в Україні суттєво потепліє

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Спека в Україну повернеться наступного тижня

Погода в Україні залишатиметься прохолодною ще тиждень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За інформацією Діденко, найближчими вихідними в Україні очікуються дощі, місцями з грозами та прохолодні ночі.

"Суттєве потепління прийде в Україну з 19 липня", - повідомила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 12 липня, в Україні очікуються грозові дощі по всій території країни. За даними синоптиків, дощі з посиленням вітру сьогодні можливі майже по всій території України.

Крім того, за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, сьогодні у Вінницькій, Черкаській, Рівненській, Полтавській, Луганській, Донецькій,Запорізькій, Миколаївській, Одеській областях та в Криму очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також повідомлялося, що погода в Україні сьогодні принесе нову хвилю стихії з грозою, дощем та шквальним вітром. Разом з тим, температура повітря може підвищитися в цілому по країні на 1-2 градуси.