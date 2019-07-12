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Сегодня Украину накроют дожди с грозами

Новости » Общество    12.07.2019 - 08:24
Сегодня Украину накроют дожди с грозами
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Дожди с грозами сегодня в восточной и западной частях страны

Погода в Украине 12 июля ухудшится, по всей территории ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на украинский Гидрометцентр.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, дожди с грозами сегодня в восточной и западной частях страны. Температура воздуха днем поднимется до +20+26, а ночью ожидается +10+12. Только в Запорожской области сегодня солнечно, без осадков, а температура воздуха составит +20+24.

На юге Украины сегодня дожди с грозами. Столбик термометра поднимется до +22+26. В Крыму и Крымской области ожидаются дожди и температура воздуха +25.

Сегодня Украину накроют дожди с грозами

Погода в Киеве на сегодня

Синоптики предупреждают, что сегодня в Киеве дожди с грозами. Температура воздуха днем стабильно +20+22, а ночью ожидается +11+13.

Сегодня Украину накроют дожди с грозами

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