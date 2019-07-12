Синоптик дал прогноз погоды на выходные

Иллюстративное фото (pixabay.com)

На выходных в Украине ожидаются грозы

Погода в Украине 13 и 14 июля ожидается прохладной и дождливой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По данным синоптика, в субботу, 13 июля, дожди, местами с грозами, возможны на западе, севере и востоке страны. Вместе с тем, в центре и на юге осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит от +20 до +26 градусов, на юге до +28 градусов. Ночью прохладно - от +12 до +16 градусов, в Карпатах - от +8 до +13 градусов.

В воскресенье, 14 июля, дожди с отдельными грозами пройдут в западных и северных областях, на остальной территории - без существенных осадков. В воскресенье на западе похолодает до +17+23 градусов, а на юге и востоке ожидается потепление до +29 градусов, на севере и в центре - до +26 градусов.

"В Киеве в субботу и воскресенье есть вероятность локальных дождей и даже местами с грозой, не забудьте зонты и средства защиты от дождя. Температура воздуха в Киеве 13 июля днем +21+24 градуса, 14 июля +23+25 градусов. Ночью предполагается в пределах +10+14 градусов, холодновато", - сообщила она.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 12 июля, по всей территории Украины ожидаются дожди с грозами.