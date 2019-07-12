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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Новости » Происшествия    12.07.2019 - 10:21
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В частности, в Крыму сегодня чрезвычайный уровень пожарной опасности

Погода в Украине 12 июля способствует повышению уровня пожарной опасности в большинстве областей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные украинского Гидрометцентра.

Как отмечается, сегодня в Винницкой, Черкасской, большинстве районов Черниговской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской областей и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности.

РБК-Украина писало о прогнозе погоды на сегодня. Как отмечается, дожди и грозы по всей территории страны, кроме Запорожской области. Температура воздуха днем достигнет +26. В Киеве также обещают дожди, хотя утро было солнечным. В Крыму и Крымской области ожидаются дожди и температура воздуха +25.

По данным синоптика Наталки Диденко, сегодня днем будет тепло в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

"На значительной части территории центра, юга и востока, без существенных осадков. В Киеве на Петра и Павла - локальные дожди, немного потеплеет, днем ожидается около +23 градусов", - сообщила она.

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