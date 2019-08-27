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Синоптик розповіла, коли в Україні спаде спека

Новини » Надзвичайні події    27.08.2019 - 11:49
Синоптик розповіла, коли в Україні спаде спека
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Однак похолодання буде нетривалим

Погода в Україні буде спекотною, однак 29 серпня очікується похоладання. Про це написала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

За словами Діденко, до кінця тижня і на наступний в Україні переважатиме суха малохмарна повітряна маса.

Синоптик розповіла, коли в Україні спаде спека

"Єдиний виняток - можуть часом прибігати якісь вологі хмари на захід країни, проте нічого суттєвого також там не передбачається. Температура повітря буде високою. 28-го серпня - до спеки на заході та півдні, +28 +33 градуси. На півночі, сході та у більшості центральних областей очікується +24 +29 градусів", - сказано у повідомленні.

Однак уже в четвер очікується похолодання.

Синоптик розповіла, коли в Україні спаде спека

"29 серпня на півночі та сході стане свіжіше, +22 +26 градусів. Проте надалі знову скрізь тепло або дуже тепло. У Києві середа обіцяє багато сонця, без опадів, +27 градусів. 29-го серпня у Києві очікується зниження температури повітря до +23 +25 градусів", - написала синоптик.

Однак Діденко запевнила, що надалі знову стовпчики термометрів поповзуть угору, і 1-2 вересня в Україні практично скрізь буде спекотно.

Нагадаємо, погода в Україні 27 серпня сприяє утриманню надзвичайного рівня пожежної небезпеки.

Як писало РБК-Україна раніше, за прогнозом Діденко, погода в найближчі дні буде сухою, температура очікується до +27 градусів. За її словами, сьогодні погоду України визначатиме антициклон. Зниження температури повітря передбачається в четвер, 29 серпня, проте дощі так і не видно.

Додамо, погода в Україні до кінця місяця буде поступово показувати свій осінній характер.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку Сьогодні в деяких областях дощ, температура до +32
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