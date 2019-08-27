Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

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Вместе с тем, по Киеву и Киевской области тоже такой уровень пожарной опасности

Погода в Украине 27 августа способствует удержанию чрезвычайного уровня пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Сообщается, что сегодня во всех областях Украины чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Вместе с тем, по Киеву и Киевской области тоже такой уровень пожарной опасности.

Напомним, синоптики сообщали, что по всей территории Украины, кроме Закарпатской и Ивано-Франковской области, переменная облачность и без осадков. Самая высокая температура ожидается в южных областях, там термометры покажут от +28 до +32 днем и от +15 до +21 ночью.

Отметим, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, погода в ближайшие дни будет сухой, температура ожидается до +27 градусов. Она отмечает, что сегодня погоду Украины будет определять антициклон. Снижение температуры воздуха предполагается в четверг, 29 августа, однако дожди так и не видно.

По прогнозу синоптиков, в столице во вторник, 27 августа, будет облачно и тепло. Температура воздуха днем будет держаться в пределах +26 + 28 градусов, ночью ожидается от +14 до +16 градусов.