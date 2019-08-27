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Сегодня в некоторых областях дождь, температура до +32

Новости » Общество    27.08.2019 - 08:00
Сегодня в некоторых областях дождь, температура до +32
Иллюстративное фото (Drew Angerer/Getty Images)

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сегодня ожидаются дожди с грозами

Погода в Украине во вторник, 27 августа, будет жаркой, но в западных областях ожидаются дожди с грозами, днем температура воздуха поднимется до +32. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным украинских синоптиков, сегодня по всей территории страны ожидается облачная погода, однако будет жарко. Средняя температура по Украине днем будет колебаться от +11 до +32, ночью от +11 до +19.

Самая высокая температура ожидается в южных областях, там термометры покажут от +28 до +32 днем и от +15 до +21 ночью. В Западных областях днем ожидается от +28 до +31, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях ожидаются дожди с грозами.

В Крыму сегодня также будет преимущественно облачно, температура днем будет колебаться в пределах +28-30 градусов, ночью от +19 до 21.

Сегодня в некоторых областях дождь, температура до +32

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в столице во вторник, 27 августа, будет облачно и тепло. Температура воздуха днем будет держаться в пределах +26-28 градусов, ночью ожидается от +14 до +16 градусов.

Сегодня в некоторых областях дождь, температура до +32

Напомним, по данным синоптика Наталки Диденко, погода в Украине в ближайшие дни будет сухой. Сегодня, по ее информации, погоду Украины снова будет определять антициклон, потому горячий сухой воздух будет доминировать в Украине в ближайшие время.

Синоптик рассказала, когда ждать снижения температуры В Украине сегодня солнечно, столбики термометров поднимутся до +33
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