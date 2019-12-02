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Синоптик рассказала, когда в Украине наступит потепление

Новости » Общество     02.12.2019 - 12:33
Синоптик рассказала, когда в Украине наступит потепление
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине ожидается потепление после значительных осадков в начале недели

Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится, однако со второй половины недели начнет постепенно улучшаться. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в стране ожидается потепление после незначительных осадков в начале недели.

"Уже со среды осадки в Украине прекратятся, а со второй половины недели ожидается потепление. А пока ждем зимний дебют и следим внимательно за свежими прогнозами погоды", - сообщила Диденко.

Синоптик также написала, что в понедельник, 2 декабря, на западе и севере Украины будет идти снег, который в ближайшие дни распространится на остальную территорию страны.

"Этот снежный массив движется в восточном направлении, поэтому в течение понедельника и вторника практически все наши области постепенно окажутся под зимним руководством", - отметила Диденко.

Кроме того, по ее данным, сегодня вечером и ближайшей ночью в Киеве ожидается снег, мокрый снег, на дорогах будет гололедица.

Ранее РБК-Украина писало, что средняя месячная температура декабря 2019 года в Украине составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму - до 3 градусов тепла, что близко к средних многолетних значениях.

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Сегодня на западе Украины будет идти мокрый снег
Новости Украины Гидрометцентр
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