Синоптик рассказала о погоде в Киеве на завтра

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В столице будет идти мокрый снег

Погода в Киеве во вторник, 3 декабря, будет прохладной, ожидается снег, гололедица и порывистый ветер. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, сегодня вечером и ближайшей ночью в столице ожидается снег, мокрый снег, на дорогах будет гололедица. Также ожидается порывистый северо-западный ветер, из-за чего усилится ощущение холода.

"Завтра днем в столице - будет подсыпать небольшой снег. Температура воздуха ночью -2-4 градуса, днем 3 декабря около нуля", - сообщила Диденко.

Синоптик также рассказала о погоде на территории Украины. Так, сегодня на западе и севере страны идет снег, который в ближайшие дни распространится на остальную территорию Украины.

"Этот снежный массив движется в восточном направлении, поэтому в течение понедельника и вторника практически все наши области постепенно окажутся под зимним руководством", - отметила Диденко.

Также ранее синоптики предупредили, что 2 декабря погода в Украине резко ухудшится, выпадет снег высотой 3-8 сантиметров в западных областях и 10-20 сантиметров - в Карпатах.

Кроме того, средняя месячная температура декабря 2019 года в Украине составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму - до 3 градусов тепла, что близко к средних многолетних значениях.