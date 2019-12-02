Завтра в Украине ожидается мокрый снег и гололедица

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В течение двух дней практически все области засыплет снегом

Погода в Украине во вторник, 3 декабря, будет прохладной, ожидается мокрый снег, гололедица и непроходимые тротуары. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, сегодня на западе и севере Украины сегодня идет снег и мокрый снег, который в ближайшие дни распространится на остальную территорию страны.

"Этот снежный массив движется в восточном направлении, поэтому в течение понедельника и вторника практически все наши области постепенно окажутся под зимним руководством", - отмечает Диденко.

Синоптик рассказала, что 3 декабря в Украине ожидается снег и мокрый снег, на дорогах - гололедица и малопроходимые тротуары. Днем во вторник в центральной части Украины осадки прекратятся. На западе и севере ожидаются завтра в дневные часы небольшой снег и мокрый снег. На .ге Украины дождь и местами мокрый снег выпадут преимущественно ближайшей ночью и завтра утром. Во вторник в течение дня осадки в южной части прекратятся, однако в Запорожской области непогода задержится.

Также ожидается порывистый ветер, поэтому ощущения холода усилятся.

"Температура воздуха ночью в Украине от 0 до -5 градусов мороза, завтра днем от 2 мороза до 2 тепла, на юге до +4+6 градусов", - резюмировала Диденко.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что 2 декабря погода в Украине резко ухудшится, выпадет снег высотой 3-8 сантиметров в западных областях и 10-20 сантиметров - в Карпатах.

Также РБК-Украина писало, что средняя месячная температура декабря 2019 года в Украине составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму - до 3 градусов тепла, что близко к средних многолетних значениях.