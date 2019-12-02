Синоптик розповіла, коли в Україні настане потепління

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні очікується потепління після значних опадів на початку тижня

Погода в Україні в найближчі дні погіршиться, однак з другої половини тижня почне поступово поліпшуватися. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, в країні очікується потепління після незначних опадів на початку тижня.

"Вже з середи опади в Україні припиняться, а з другої половини тижня очікується потепління. А поки чекаємо зимовий дебют і уважно стежимо за свіжими прогнозами погоди", - повідомила Діденко.

Синоптик також написала, що в понеділок, 2 грудня, на заході та півночі України буде йти сніг, який в найближчі дні пошириться на решту території країни.

"Цей сніжний масив рухається в східному напрямі, тому протягом понеділка і вівторка практично всі наші області поступово опиняться під зимовим керівництвом", - зазначила Діденко.

Крім того, за її даними, сьогодні ввечері та сьогодні вночі в Києві очікується сніг, мокрий сніг, на дорогах буде ожеледиця.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що середня місячна температура грудня 2019 року в Україні складе від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, в Криму - до 3 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень.