Синоптик рассказала о погоде в Украине на выходные

Фото: панорама Киева (pixabay.com)

Завтра в Украине температура воздуха в течение дня будет +6..+11 градусов

Погода в Украине в субботу, 23 марта, будет переменчева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Дидиенко в Facebook.

В восточной части Украины в субботу выпадет снег. Также, есть вероятность мокрого снега на Запорожье и в Крыму. Кроме того, прогнозируется порывистый ветер.

На Левобережье будет облачно, а на остальной территории страны ожидается сухая и солнечная погода.

Завтра в Украине температура воздуха в течение дня будет +6..+11 градусов, на востоке +3...+7 градусов, в западных областях +9...+14 градусов.

Погода в Киеве, в Международный день метеоролога, будет сухой и прохладной. Температура воздуха ожидается +7 градусов. Ветер стихнет до умеренного.

А в воскресенье, 24 марта, ожидается небольшое потепление, но появится дождь.

"Переменчивая погода весной - это признак движения, жизни, ясной гарантии того, что теплое лето обязательно будет", - отметила синоптик.

Напомним, в столице объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Ранее РБК-Украина сообщала, какую климатологи предсказали какую погоду стоит ожидать в день президентских выборов, которые пройдут 31 марта.